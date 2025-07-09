Жоау Педро не стал праздновать победу над Флуминенсе

Форвард лондонского «Челси» Жоау Педро стал героем полуфинального матча клубного чемпионата мира 2025 года, забив оба гола в ворота «Флуминенсе» и обеспечив своей команде выход в финал. Однако внимание болельщиков привлекло не только его мастерство на поле, но и эмоциональная сдержанность после каждого из мячей — бразилец сознательно отказался от празднования. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.
Причина кроется в прошлом футболиста: «Флуминенсе» — это родной клуб Жоау Педро, в котором он прошёл путь от академии до основного состава. Именно там его впервые заметили европейские скауты. После матча он искренне объяснил свой поступок:
«Они дали мне всё. Этот клуб открыл мне путь в большой футбол. Я здесь только потому, что “Флуминенсе” поверил в меня. Мне действительно очень жаль, что забивал в их ворота. Но это футбол, и я профессионал — должен делать свою работу. Сегодня я вышел в стартовом составе, получил шанс и реализовал его. Мы победили, команда сыграла великолепно — это главное», — отметил Жоау Педро в послематчевом интервью.
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От «Флуминенсе» до «Челси»: стремительный взлёт карьеры
Свою европейскую карьеру Жоау начал в 2019 году, перейдя из «Флуминенсе» в английский «Уотфорд». Позже он перешёл в «Брайтон», где стал одним из лидеров атаки. А всего неделю назад «Челси» выкупил нападающего у «чаек» за 55 миллионов фунтов, рассчитывая усилить линию нападения и найти долгожданную замену Михаилу Мудрику.
Педро сразу оправдал доверие тренерского штаба: дубль в полуфинале клубного чемпионата мира — это не только важный вклад в общий успех, но и символичный момент для самого игрока.
Кто станет соперником «Челси» в финале
Теперь лондонцы ожидают победителя другой полуфинальной пары — «ПСЖ» и «Реал Мадрид», которые встретятся 9 июля в 22:00 по киевскому времени. Финал клубного ЧМ обещает стать настоящим футбольным зрелищем, где Жоау Педро может вновь сыграть ключевую роль.
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