Хави: Энрике – один из лучших тренеров

Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес считает наставника ПСЖ Луиса Энрике одним из лучших в мире.
Его слова передает пресс-служба УЕФА.
«Я думаю, что после того, как мы четыре года не попадали в четвертьфинал, будет волнение. Мы можем мечтать, и мы очень мотивированы.
Мы наслаждаемся нашей лучшей формой в сезоне, и мы будем играть с командой, которая готова выиграть Лигу чемпионов, с одним из лучших тренеров Луисом Энрике. Я чувствую уважение к ПСЖ» сказал Хави.
Барселона 10 апреля встретится с парижским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов. Недавно появилась информация, что ИГИЛ планирует провести теракты во время матчей ЛЧ.
Напомним, накануне Реал Мадрид в безумном матче сыграл вничью с Манчестер Сити, поединок Арсенала и Баварии также завершился с уровней.