Хави: Энрике – один из лучших тренеров

Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес считает наставника ПСЖ Луиса Энрике одним из лучших в мире.

Его слова передает пресс-служба УЕФА.

«Я думаю, что после того, как мы четыре года не попадали в четвертьфинал, будет волнение. Мы можем мечтать, и мы очень мотивированы.

Мы наслаждаемся нашей лучшей формой в сезоне, и мы будем играть с командой, которая готова выиграть Лигу чемпионов, с одним из лучших тренеров Луисом Энрике. Я чувствую уважение к ПСЖ» сказал Хави.