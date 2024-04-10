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Футбол

Хави: Энрике – один из лучших тренеров

Хави:Энрике

Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес считает наставника ПСЖ Луиса Энрике одним из лучших в мире.

Его слова передает пресс-служба УЕФА.

«Я думаю, что после того, как мы четыре года не попадали в четвертьфинал, будет волнение. Мы можем мечтать, и мы очень мотивированы.

Мы наслаждаемся нашей лучшей формой в сезоне, и мы будем играть с командой, которая готова выиграть Лигу чемпионов, с одним из лучших тренеров Луисом Энрике. Я чувствую уважение к ПСЖ» сказал Хави.

Барселона 10 апреля встретится с парижским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов. Недавно появилась информация, что ИГИЛ планирует провести теракты во время матчей ЛЧ.

Напомним, накануне Реал Мадрид в безумном матче сыграл вничью с Манчестер Сити, поединок Арсенала и Баварии также завершился с уровней.

  • Энрике: Я лучше олицетворяю стиль Барселоны, чем Хави

    • champion.com.ua

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