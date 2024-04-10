Монте-Карло. Попырин победил действующего чемпиона Рублёва, Циципас стал соперником Зверева

На турнире АТР 1000 в Монте-Карло стартовал четвертый игровой день

Монте-Карло, Монако • 7-14 апреля • грунт • €6,410,670

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Алексей Попырин (Австралия) — Андрей Рублев (-, 6) 6:4, 6:4

Алекс де Минор (Австралия, 11) — Таллон Грикспор (Нидерланды) 2:6, 6:2, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 12) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 6:1, 6:0

Янник Синнер (Италия, 2) — Себастьян Корда (США) 6:1, 6:2

Алексей Попырин взял реванш у Андрея Рублева за прошлогоднее поражение на турнире в Вене. Австралиец впервые с мая прошлого года победил игрока топ-10 и одержал шестую такую победу в карьере. Отметим, что действующий чемпион «Мастерса» в Монте-Карло Рублев проиграл третий матч подряд.

Алекс де Минор выиграл десятый матч на «Мастерсах» на грунте и впервые прошел в 1/8 финала в Монте-Карло. Австралийский теннисист сравнял счет в противостоянии с Таллоном Грикспором (2-2), которому дважды проиграл в прошлом году.

Двукратный победитель «Мастерса» в Монте-Карло Стефанос Циципас выиграл свой 40-й матч на грунтовых турнирах серии АТР 1000. В 1/8 финала грек сыграет против Александра Зверева, которому проиграл в этом году на United Cup в Австралии (общий счет их противостояния 9-5 в пользу Зверева, а на грунте 4-1 лидирует Циципас).

Янник Синнер вышел вперед в противостоянии с Себастьяном Кордой (2-1), впервые сыграв против него на грунте. Итальянец провел первый матч на грунте, после поражения во втором раунде Ролан Гаррос-2023. В 1/8 финала Синнер сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа, которого победил в этом сезоне на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

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