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Футбол

Французское правительство усилило меры безопасности на матч ЛЧ после угроз ИГИЛ

Представительница французского правительства прокомментировала эту ситуацию

Французское правительство усилило меры безопасности на матч ЛЧ после угроз ИГИЛ

Фото: twitter.com/PSG_Inside

    • Французское правительство усилило меры безопасности на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Барселоной" после угроз Исламского государства.

    "Угрозу не удалось доказать, и об этом напомнил министр внутренних дел, но наша осторожность и наша ответственность остается в любое время", — заявила Приска Тевено, представитель французского правительства.

    Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике признался, что он обеспокоен террористической угрозой. Но он надеется, что это лишь слухи.

    Старт матча четвертьфинала ЛЧ "ПСЖ" против "Барселоны" — 10 апреля в 22:00.

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