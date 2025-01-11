Гринвуд (1+1) помог Олимпику добыть волевую победу

Фото: Olympique de Marseille, Х

Лига 1. 17-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Марсель 1:2

Голы: Калимуэндо 43 – Гринвуд 45, Рабьо 49

На 32-й минуте Калимуэндо не реализовал пенальти (вратарь)

"Марсель" уходит в отрыв от конкурентов за 2-е место, закончив первый круг с 5-очковым отрывом от ближайшего преследователя. Для подопечных Роберто Де Дзерби победа над "Ренном" стала 5-й кряду на выезде и 8-й в девяти выездных матчей. Впрочем, труднее, чем сегодня, "провансальцам" приходилось на этой серии только в дерби Олимпиков (2:3).

Сегодняшняя дуэль стала первой для Хорхе Сампаоли против своего бывшего клуба, что добавляло градуса противостоянию. Также в составе "красно-черных" дебютировал Брис Самба, взятый у "Ланса" за 14 млн за несколько дней до того. Новичок сразу усадил на лавку легенду "Марселя" Манданда.

Впрочем, рубки мы этим вечером ожидаемо не увидели. Вместо него – довольно сбалансированный и осторожный футбол. А кроме осторожных стартовых планов свое слово также сказали зеркальные схемы, в которых оппонентам было легче защищаться друг против друга.

"Олимпик" захватил владение и первые полчаса полностью оставил хозяев без контригры. В то же время, "Марсель" и сам создавал очень мало. А все моменты, причем у обоих ворот, приходили с редких атак на пространстве после перехватов в центре поля. У гостей Гринвуд дважды убегал. Первый раз его удар с острого угла заблокировал Ву, во втором эпизоде англичанин прострелил на второй темп Рабьо, пульнувшего под перекладину.

В ответ "Ренн" имел двойной убойный шанс. После прострела Бласа Балерди традиционно привез, пролетев мимо мяча. Это подарило шанс для Калимуэндо, который в упор не пробил Рульи. В этом же эпизоде Мурильо сыграл рукой и подарил Арно шанс с пенальти. Но Калимуэндо впервые в карьере не забил с точки, первый промах с 15 попыток.

А перед самым перерывом команды внезапно обменялись почти идентичными голами. Гринвуд неудачно выбил на соперника, положив начало атаке "Ренна". Бласс убежал вперед, подождал Ассиньона и выкатил тому направо. Латераль выждал маневра Калимуэндо и тот наконец забил первый мяч "Марселю" в карьере, отклеившись от бедолаги Мурильо. Но Мурильо долго не переживал, и в ответ ассистировал уже Гринвуду тем же катбеком. А все из-за провала левого края "Ренна" и особенно Ву, потерявшего позицию (хотя и опорники не помогли).

В перерыве Сампаоли неожиданно снял Калимуэндо и выставил еще одного экс-игрока "Ланса" Фофана, перестроившись на 3-5-2. Впрочем, центр выиграть это не помогло, как и перехватить инициативу. А без своего лучшего бомбардира хозяева лишились глубины атаки, в итоге нанеся первый удар после перерыва аж на 80-й минуте.

А ведь большую часть тайма "Ренн" проигрывал. Уже в дебюте Гринвуд вместе с Мурильо снова растерзал левый край соперника. На этот раз Мейсон шикарно навесил на Рабьо на дальнюю, который оказался в игре из-за позиционной ошибки Эстигора. И финального штурма организовать тоже хозяевам не удалось. "Марсель" грамотно владел мячом и очень дисциплинированно играл без мяча.

1:2. "Ренн" еще не готов конкурировать с лучшими. Проект Сампаоли только в стадии становления. И даже зимние новички пришли еще не все. В то же время против "Олимпика" действовали неплохо. Сампаоли не угадал с тактическими коррективами в перерыве, но не факт, что Калимуэндо мог продолжить. "Марсель" же снова триумфует вдали от "Велодрома", а Гринвуд – снова делает разницу.

Ренн: Самба – Ву (Нагида, 87), Эстигор, Хатебур – Трюффер, Матусива, Джеймс, Ассиньон – Блас (Ахамада, 87), Гуири (Гренбек, 69) – Калимуэндо (Фофана, 46)

Марсель: Рульи – Корнелиус, Балерди, Мурильо – Мерлен (Гарсия, 70), Ронжье, Хейбьерг, Луис Энрике – Рабьо, Гринвуд (Надир, 89) – Мопе (Роу, 70)

www.ua-football.com