И.о тренера Боруссии Дортмунд оценил победу над Шахтером в ЛЧ

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Исполняющий обязанности главного тренера "Боруссии" Дортмунд Майк Тулльберг поделился своими мыслями после победы над донецким "Шахтером" (3:1) в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов.

"У нас была хорошая структура и хорошие контрдвижения в игре. Мы заслуженно вели 2:0 к перерыву. Мы хорошо действовали как с мячом, так и без него. "Шахтер" любит много владеть мячом и усложнил нам задачу, но я думаю, что мы заслужили победу 3:1, и я очень доволен ею", – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.