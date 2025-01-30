Линц. Даяна Ястремская против Антонии Ружич во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сегодня сыграет за место в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце. Поединок против теннисистки из квалификации Антонии Ружич откроет игровой день на центральном корте в 15:00 по киевскому времени



Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 30.01.2025): 239/174

Призовые за карьеру: $5,031,330



Дата рождения: 20/01/2003 (22 года)

Место рождения: Ореховица, Хорватия

Рост: –

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 132 (02/12/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 30.01.2025): 168/80

Призовые за карьеру: $260,904

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Даяна Ястремская

R1: Лучия Брондзетти (Италия, №66) 7:6(6), 7:5

Антония Ружич

QR1: Анка Тодони (Румыния, №111) 6:3, 6:1

QRF: Джоди Баррейдж (Великобритания, №150) 6:4, 7:6(1)

R1: Майяр Шериф (Египет, №63) 6:3, 6:4

История на турнире

Даяна Ястремская – 1/3 | Ястремская четвертый раз играет на турнире в Линце и второй год подряд сыграет в 1/8 финала.

Антония Ружич – 0/0 | Ружич впервые выступает на соревнованиях в Линце.

Выступления на харде (на 30/01/2025):

Даяна Ястремская – 138/108 (5/3 в этом году)

Антония Ружич – 108/43 (3/3 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фавориткой матча Даяну Ястремскую и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,53. На победу Антонии Ружич предлагается коэффициент – 2,33 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Линце)

Даяна Ястремская – 4/3

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 500 – 0/1 | Брисбен – R1

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Антония Ружич – 0/3

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – QR1

WTA 125 – 0/1 | Канберра – R1

ITF – 0/1 | Порту (W75) – R1

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – В, П, В В, П

Антония Ружич – В, В, В, П, П

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 5/7 | Ястремская выиграла лишь один из шести последних матчей против теннисисток из Хорватии. В прошлом году она дважды уступила Донне Векич (Линц и Уимблдон) и победила Лею Бошкович (АО)

Антония Ружич – 0/4 | Ружич ни разу не побеждала теннисистку из Украины, проиграв все четыре матча на уровне ITF-тура. В прошлом году она уступила Дарье Снигур на турнире в Ржичанах.

• Даяна Ястремская проведет 218-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 104 победы (48%);

• Антония Ружич проведет 8-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 4 победы (67%);

• Даяна Ястремская сыграет на харде в зале впервые с прошлогоднего турнира в Линце, где она дошла до второго круга.

• Антония Ружич впервые играет на закрытом харде на уровне WTA-тура. В этом году она играла в зале на турнире ITF в Порту и проиграла в первом круге.

Победительница этого матча получит 24 950 евро призовых и 108 рейтинговых очков. Проигравшая – 13 651 евро призовых и 60 рейтинговых очков.

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