Майами. Элина Свитолина против Наоми Осаки во втором круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на турнире в Майами матчем против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки. Поединок пройдет в пятницу 22 марта четвертым запуском на корте Grandstand (ориентировочное время начала матча в 21:30 по киевскому времени)

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 22.03.2024): 464/244

Призовые за карьеру: $23,238,053

Дата рождения: 16/10/1997 (26 лет)

Место рождения: Осака, Япония

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 7 (2021 — Australian Open; 2020 — US Open; 2019 — Australian Open, Osaka, Beijing; 2018 — Indian Wells, US Open)

Высший рейтинг WTA: 1 (28/01/2019) — провела на 1-й строчке 25 недель (17-й результат в истории)

Побед/Поражений за карьеру (на 06.02.2024): 268/151

Призовые за карьеру: $21,415,074

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H2H: 3-3

2019 | Australian Open | хард | 1/4 | Осака — 6:4, 6:1

2018 | Майами (WTA 1000) | хард | R2 | Свитолина — 6:4, 6:2

2018 | Дубай (WTA 500) | хард | 1/4 | Свитолина — 6:2, 6:4

2016 | Токио (WTA 500) | хард | 1/2 | Осака — 1:6, 6:3, 6:2

2016 | Australian Open | хард | R2 | Осака — 6:4, 6:4

2014 | Осака (WTA 500) | хард | R2 | Свитолина — 3:6, 6:3, 6:4

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: BYE

Наоми Осака

R1: Элизабетта Коччаретто (Италия, №51) 6:3, 6:4

История на турнире

Элина Свитолина — 14/9 | Свитолина десятый раз играет на турнире в Майами. Ее лучший результат на этих соревнованиях — полуфинал в 2021 году.

Наоми Осака — 13/6 | Осака седьмой раз выступает в Майами. В 2022 году она уступила Иге Швёнтек в финальном поединке.

Выступления на харде (на 22/03/2024):

Элина Свитолина — 275/128 (10/4 в этом году)

Наоми Осака — 206/105 (6/5 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Элина Свитолина — 10/4

Grand Slam — 3/1 | AO — R4

WTA 1000 — 3/2 | Дубай — R3, Индиан-Уэллс — R3

WTA 250 — 4/1 | Окленд — Финал

Наоми Осака — 5/5

Grand Slam — 0/1 | АО — R1

WTA 1000 — 4/2 | Доха — 1/4, Индиан-Уэллс — R3

WTA 500 — 1/2 | Брисбен — R2, Абу-Даби — R1

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина — П, В, П, В, В, П

Наоми Осака — В, П, В, В, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина — 14/5 | Свитолина сыграет против теннисистки из Японии впервые апреля 2021 года, когда выиграла оба своих матча в составе сборной Украины в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Наоми Осака — 11/6 | Осака впервые с 2020 года сыграет против теннисистки из Украины. Японка выиграла три последних таких поединка. На соревнованиях в Дохе Осака должна была сыграть против Леси Цуренко, но украинка снялась до начала поединка.

Элина Свитолина проведет 554-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 357 побед (65%);

Наоми Осака проведет свой 268-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 174 победы (65%).

Элина Свитолина проведет 169-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету украинки 100 побед (60%);

Наоми Осака проведет 93-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету японской теннисистки 60 побед (65%);

Победительница этого матча получит $59,100 призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая — $34,500 призовых и 35 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,89. На победу Наоми Осаки предлагается коэффициент — 2,035.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 1,93. Успех Наоми Осаки оценивается коэффициентом — 2,03.

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btu.org.ua