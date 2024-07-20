Гамбург. Зверев третий раз подряд сыграет в полуфинале, Руне не доиграл матч против Фиса

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 500 в Германии

Гамбург, Германия • 15-21 июля • грунт • €2,047,730

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Александр Зверев (Германия, 1) – Чжан Чжичжэнь (Китай, 8) 6:4, 6:3

Педро Мартинес (Испания) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) 1:6, 6:1, 6:4

Себастиан Баэс (Аргентина, 3) – Лучано Дардери (Италия, 7) 2:6, 6:4, 6:4

Артур Фис (Франция, 5) – Хольгер Руне (Дания, 2) 6:4, 4:1 (отказ)

Александр Зверев третий раз подряд сыграет в полуфинале турнира в Гамбурге. В 2019 году он уступил на этой стадии будущему чемпионку Николозу Басилашвили, а в прошлом сезоне выиграл трофей. В полуфинале нмецкий теннисист встретится с Педро Мартинесом.

Себастиан Баэс одержал третью победу в четырёх матчах против Лучано Дардери, в том числе второй в этом году. За место в финале аргентинец поспорит с Артуром Фисом, который прошёл в полуфинале после отказа Хольгера Руне из-за травмы колена.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua