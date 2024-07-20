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Футбол

Айнтрахт Франкфурт арендовал защитника Лидса

Я уже не могу дождаться, чтобы сыграть за этот клуб (с)

Айнтрахт Франкфурт арендовал защитника Лидса

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Айнтрахт Франкфурт" подписал контракт с защитником "Лидса" Расмусом Кристенсеном.

    Клуб решил арендовать 27-летнего футболиста до конца сезона 2024/25. Также в договоре игрока есть пункт о выкупе.

    "Для меня сегодня замечательный день. Я очень рад, что отныне я буду в "Айнтрахте". Я уже не могу дождаться, чтобы сыграть за этот клуб", – сказал Кристенсен.

    Расмус в прошлом сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

    www.ua-football.com

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