Ньюкасл – Арсенал: прогноз и где смотреть матч 28.09.2025

28 сентября в 18:30 по Киеву на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Давайте более подробно рассмотрим, что нас ожидает в этом захватывающем поединке. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Для тех, кто не сможет попасть на стадион, есть отличная возможность следить за матчем через стриминговую платформу Setanta, которая проводит трансляцию на территории Украины. В Setanta будет доступна прямая трансляция игры, так что болельщики смогут насладиться всем происходящим на поле в реальном времени. Стриминг будет доступен как в HD-качестве, так и с возможностью выбора комментариев на разных языках.

Состояние команд

Ньюкасл

После не самых удачных стартов в Премьер-лиге, «Ньюкасл» не может похвастаться отличными результатами. За 5 матчей команда набрала только 6 очков, одержав одну победу, трижды сыграв вничью и потерпев поражение от «Ливерпуля». Команда находится на 15-м месте в турнирной таблице, и тренерский штаб ищет способы наладить атакующую игру. Однако защита у команды достаточно крепкая — в этом сезоне «сороки» пропустили всего 3 мяча, что является вторым лучшим результатом в лиге.

Арсенал

«Арсенал» начал сезон уверенно, одержав три победы из четырех матчей в АПЛ. Лондонцы находятся на пятой строчке в таблице, и их уверенная игра не осталась незамеченной. В Лиге чемпионов «канониры» начали с победы над «Атлетиком Бильбао», а в Кубке английской лиги уверенно обыграли «Порт Вейл». Команда располагает качественными игроками в атаке и надежной обороной, что позволяет им успешно бороться за высокие позиции.

Личные встречи

В последних пяти матчах между этими клубами небольшой перевес на стороне «Ньюкасла», который одержал 3 победы, в то время как «Арсенал» выиграл 2 раза. Однако, в последнем сезоне лондонцы доказали свою силу и претендуют на высокие места в Премьер-лиге.

Интересные факты

«Ньюкасл» пропустил всего 3 мяча в этом сезоне, что является отличным результатом.

«Арсенал» одержал 3 победы в 4 последних выездных играх.

«Ньюкаслу» удалось забить только 3 мяча в этом сезоне, что является худшим показателем после «Астон Виллы».

Прогноз на матч Ньюкасл – Арсенал

Матч обещает быть напряженным, но с учетом сильной обороны «Ньюкасла» и атакующей мощи «Арсенала» я ставлю на тотал менее 2.5 мячей с коэффициентом 1.72.

