Рух – Шахтер: Прогноз, где смотреть матч чемпионата Украины

28 сентября 2025 года в 18:00 на стадионе «Арена Львов» во Львове состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-Лиги между львовским «Рухом» и донецким «Шахтером». Обе команды настроены на победу, и предстоящая встреча обещает быть захватывающей. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Трансляцию матча «Рух» – «Шахтер» можно будет посмотреть в Украине на канале УПЛ ТВ. Трансляции доступны на различных стриминговых платформах, таких как Киевстар ТВ, Водафон ТВ, Setanta, MEGOGO, а также у различных кабельных провайдеров. За полчаса до начала игры на официальном Youtube-канале УПЛ ТВ будет прямое включение из студии с футбольными экспертами.

Рух: В поисках победы

«Рух» в этом сезоне переживает непростые времена. После окончания прошлого сезона клуб покинули главный тренер и несколько ключевых игроков. Это привело к необходимости строить новую команду. В начале года были слухи о возможном объединении с «Карпатами», но эта идея так и не была реализована. Однако, несмотря на все проблемы, команда начала показывать положительные результаты. После серии поражений «Рух» неожиданно разгромил «Полесье» в Кубке Украины и теперь готовится к следующему испытанию — встрече с «Шахтером».

Шахтер: Мечта о лидерстве

«Шахтер» в этом сезоне не избегает проблем, особенно после вылета из Лиги Европы и продажи ключевых игроков, таких как Кевин и Георгий Судаков. Однако команда все еще сохраняет свои амбиции и стремится к лидерству в чемпионате. Важно отметить, что «Шахтер» может впервые обогнать «Динамо», если одержит победу в этом матче и если «Колос» потеряет очки. Это отличная возможность для команды из Донецка стать лидером Премьер-лиги.

Статистика встреч

Львовский клуб еще не смог победить «Шахтер» в официальных матчах, однако «Рух» неоднократно забирал очки у донетчан — четыре ничьи и пять поражений при разнице мячей 5:14. Интересно, что на своем стадионе «Рух» проиграл только один раз.

Ожидаемые составы команд

Рух: Герета — Копына, Холод, Слюбик, Роман — Эдсон, Рейляну — Квасница, Притула, Клайвер — Фаал.

Шахтер: Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Криськив, Очеретько — Педриньо, Бондаренко, Педро Энрике — Элиас.

Прогноз на матч Рух – Шахтер

«Шахтер» однозначно выглядит фаворитом встречи. Класс «горняков» выше, и сенсации, скорее всего, не будет. Но в футболе всегда возможны сюрпризы, однако потерю очков от «Шахтера» вряд ли кто-то ожидает.

