Еще один игрок Барселоны может выбыть из игры

Сегодня "Барселона" в рамках 7-го тура Ла Лиги принимает "Реал Сосъедад". Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени.

Стало известно, что хавбек каталонцев Марк Касадо вчера не закончил тренировку с командой из-за определенного физического дискомфорта. Сообщается, что сегодня окончательно должно решиться, сможет ли футболист быть доступным на игру чемпионата.

Напомним, что также недавно стало известно о полученных травмах голкипера Жоана Гарсии и нападающего Рафиньи. В среду, 1-го октября, "Барселона" в Лиге чемпионов будет играть с "Пари Сен-Жермен".

www.ua-football.com