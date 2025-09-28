WEC: В Ford Racing решили опираться на собственные силы

Команда Ford Racing в категории Hypercar в чемпионате мира по гонкам на выносливость будет работать полностью самостоятельно. Руководить командой будет Дэн Сэйерз, и в её распоряжении будет две базы, расположенных в США и Великобритании. При этом разработка и создание шасси в любом случае доверена французской компании ORECA.

«Наша программа в категории Hypercar будет реализована силами Ford Racing, что отвечает нашим базовым ценностям, – приводит издание Racer слова Марка Рашбрука, директора Ford Performance Motorsport. – Это также позволит нам более эффективно применять высокие технологии в производстве серийных автомобилей.

В отличие от традиционной модели, которой придерживаются многие автопроизводители и которую в прошлом часто использовали и мы, Ford Racing будет самостоятельно контролировать каждый аспект нашего проекта в гонках на выносливость, которым руководит Дэн Сэйерз, менеджер этой программы.

Мы не ищем партнёров, которые смогут заниматься этой программой за нас – мы опираемся на силы Ford Racing. Таким образом мы сможем накапливать экспертные знания и опыт, которые позволят создать основу для будущих успехов…»

К предыдущим автоспортивным проектам Ford Racing в гонках на выносливость американская компания привлекала другие команды – в частности, канадскую Multimatic Motorsports, а также Chip Ganassi Racing.

Теперь же в Ford готовятся к возвращению в высшую категорию WEC, запланированному на 2027 год, и решение опираться только на собственные силы означает, что для успешной реализации новой программы потребуется создать целый штат специалистов высокого уровня – инженеров, конструкторов, техников, механиков и представителей других гоночных профессий.

«Каждую вакансию предстоит заполнить, а это серьёзная задача, ведь мы формируем культуру командной работы, которая отражает то, что наработано Ford Racing в страстном стремлении стать лучшими. В глобальном масштабе в нашем распоряжении не только базы в США, но также компания Red Bull Ford Powertrains и британская база нашей команды в категории Hypercar.

Также нашим партнёром, который занимается разработкой шасси, является французская компания ORECA, у которой за многие десятилетия накоплен большой опыт побед, и её специалисты обеспечат постоянную поддержку Ford Racing, в том числе на гоночных трассах…»

