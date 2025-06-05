В Red Bull Racing готовы использовать идеи Racing Bulls

Технический директор Red Bull Пьер Ваше считает, что для решения проблем с машиной нужно использовать опыт «сестринской» команды Racing Bulls, у которой машина проще в управлении и меньше изнашивает резину…

Пьер Ваше: «Нам не нужна копия Racing Bulls. Уверен, Макс не будет доволен, если мы предоставим ему такую машину. Он – наш главный актив с точки зрения результатов. Мы не хотим снижать общий потенциал машины, чтобы сделать её проще в управлении, мы хотим взять у Racing Bulls низкий износ и высокий гоночный темп.

Как команда, мы отвечаем за общий результат. Для нас важно, чтобы второй гонщик тоже выступал на высоком уровне. Как техническому руководителю мне нужна обратная связь от обоих пилотов. Ещё лучше, если они работают в тесном контакте друг с другом. На данный момент у нас этого нет. Мы не справились с Пересом, не справились с Лоусоном. С Юки мы пытаемся справиться. Мы делаем всё, чтобы помочь ему добиться большего».

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