“Какой ещё спорт сталкивается с таким уровнем ненависти?”. Третья ракетка мира подверглась волне хейта в соцсетях после поражения на РГ

После сенсационного поражения в четвёртом круге Ролан Гаррос от 21-летней француженки Лоис Буассон, находящейся на 358 строчек ниже в рейтинге, третья ракетка мира Джессика Пегула подверглась волне хейта в соцсетях.



Американка опубликовала часть полученных оскорблений в Instagram и жестко высказалась о людях, которые делают ставки на спорт.

“Эти бетторы – сумасшедшие и оторванные от реальности”, — написала Пегула. “Я закрываю директ и стараюсь вовремя отключать комментарии во время турниров, но они всё равно находят способ добраться до моей ленты. Обычно это меня не особо трогает, но какой ещё спорт сталкивается с таким уровнем ненависти? Хотела бы знать, потому что, похоже, это в основном касается тенниса. Это ужасно”.

По словам Джессики, с таким сталкиваются все теннисисты, а она регулярно получает угрозы в адрес своей семьи:

“Каждый человек в туре с этим сталкивается. Это ужасно. То, что я показала, – лишь малая часть. Люди здесь регулярно пишут мне, что моя семья должна заболеть раком и умереть. Это абсолютное безумие.

Я читала истории о комментариях, угрозах и преследовании, которые становились заголовками в других видах спорта… но вот вам новость – в теннисе всё в сто раз хуже, я гарантирую. Эти комментарии не прекращаются. Победа или поражение — всё зависит от того, на кого они поставили.

И снова: я рада, что всё это особо меня не задевает (невозможно спорить с безумцами), но это не значит, что это не задевает других игроков или что это нормально. Когда фанаты требуют от нас, спортсменов, быть жёстче, сильнее и всё такое – просто подумайте: у вас ведь, вероятно, нет людей, которые каждый день присылают вам угрозы смерти, желают смерти вашей семье и пишут, что вы должны родить мёртвого ребёнка.

И не надо говорить: “Просто выйди из соцсетей” – это невозможно, потому что вся наша карьера и спонсорские контракты завязаны на соцсетях. И это те комментарии, которые я получаю, даже когда у меня отключены личные сообщения и комментарии”, – подытожила Джессика Пегула.

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