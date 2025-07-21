Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская улучшили свои позиции, Снигур вернулась в топ-200

Украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA



Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины, поднявшись на этой неделе на 13-е место в мировой классификации (+1). Элина проводит 366-ю неделю в карьере среди двадцати сильнейших теннисисток мира. Напомним, что эту неделю Свитолина проводит в Киеве, после чего сыграет на соревнованиях WTA 1000 в Монреале.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк на этой неделе сохранила за собой на 27-й строчку в рейтинге WTА. Марта возвращается на корт и сыграет на этой неделе на турнире в Вашингтоне.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская, после выхода в полуфинал на соревнованиях в Праге, поднялась на 33-е место в мировой классификации (+6). Опустилась в рейтинге Юлия Стародубцева – на этой неделе она находится на 74-м месте (-2). Вчера Стародубцева одержала победу в финале квалификации и прошла в основную сетку турнира в Вашингтоне.

По-прежнему за пределами топ-100 находится Ангелина Калинина, которая эту игровую неделю начинает на 127-м месте (-4).

Вернулась в топ-200 Дарья Снигур – на этой неделе она 192-я ракетка мира (+9).

Наибольший прогресс среди украинок в обновленном рейтинге показала Мария Берген, которая поднялась на 1219-е место (+44). Наибольший регресс на этой неделе у Катерины Володько – 804-е место (-91).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 16-е место в мировой классификации.

Надежда Киченок, после титула на соревнованиях в Гамбурге, начинает неделю на 60-й строчке (+14), а Марта Костюк занимает 85-ю позицию в парном рейтинге WTA.

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> РЕЙТИНГ WTA на 21 июля 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 21 июля 2025 года | парный разряд



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