Ролан Гаррос. Эррани и Вавассори стали чемпионами турнира в миксте

Итальянские теннисисты выиграли трофей на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 26 мая – 9 июня • грунт • €475000

Сетка турнира: смешанный парный разряд

Финал

Сара Эррани/Андреа Вавассори (Италия, 3) – Тэйлор Таунсенд/Эван Кинг (США, 4) 6:4, 6:2

Эррани и Вавассори выиграли второй совместный титул Grand Slam. В прошлом сезоне итальянцы победили на Открытом чемпионате США. В Париже представители Италии одержали четыре победы, не проиграв ни одного сета.

Для Эррани это седьмой титул в карьере на “мэйджорах”, а Вавассори во второй раз стал победителем на турнире такого уровня.

Отметим, что ранее на Ролан Гаррос в смешанном парном разряде не побеждал дуэт из Италии.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua