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Хоккей

Драйзайтль вошел в историю первых матчей финалов Кубка Стэнли

Драйзайтль вошел в историю первых матчей финалов Кубка Стэнли

Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Драйзайтль

В первом финальном матче Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерз в овертайме победил Флориду Пантерс со счетом 4:3.

Первую шайбу в матче забросил игрок Эдмонтона Леон Драйзайтль. Сделал он это на 66-й секунде игры. Этот гол стал самым быстрым в первых матчах финальных серий за 49 лет.

  • 15 сек. – Сид Смит, Торонто Мэйпл Лифс, 1951
  • 21 сек. – Регги Лич, Филадельфия Флайерс, 1976
  • 35 сек. – Пит Мартин, Чикаго Блэк Хокс, 1973
  • 36 сек. – Анри Ришар, Монреаль Канадиенс, 1959
  • 49 сек. – Дик Дафф, Торонто Мэйпл Лифс, 1963
  • 66 сек. – Леон Драйзайтль, Эдмонтон Ойлерз, 2025

    • Решающую шайбу в матче также забросил германский нападающий Эдмонтона. Леон Драйзайтль стал 9-м игроком, начиная с 1983 года, забросившего шайбу в овертайме первого финального матча.

    Нападающий Флориды Сэм Беннетт забросил две шайбы, ставшие для него 11-й и 12-й в нынешнем плейоф НХЛ. Теперь это новый рекорд Флориды Пантерс в Кубке Стэнли.

  • 12 – Сэм Беннетт (2025)
  • 11 – Мэттью Ткачек (2023)
  • 11 – Картер Верхеге (2024)

    • Кори Перри стал 19-м игроком в истории НХЛ, который в возрасте 40 лет сыграл в финале Кубка Стэнли. Нападающий Эдмонтона сыграл свой 53-й овертайм в плейоф в карьере.

    Интересным фактом является то, что в предыдущие четыре года та команда, которая выигрывала первый матч финала Кубка Стэнли, становилась победителем турнира.

  • 2024: Флорида Пантерс
  • 2023: Вегас Голден Найтс
  • 2022: Колорадо Эвеленч
  • 2021: Тампа-Бей Лайтнинг

    • В общей сложности за всю историю Кубка Стэнли 65 раз победители первого матча выигрывали и финальную серию (65-20).

    Стартовал финал Кубка Стэнли: овертайм, 7 шайб и камбэк Эдмонтона
    sport.ua

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