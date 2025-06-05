Драйзайтль вошел в историю первых матчей финалов Кубка Стэнли

Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Драйзайтль

В первом финальном матче Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерз в овертайме победил Флориду Пантерс со счетом 4:3.

Первую шайбу в матче забросил игрок Эдмонтона Леон Драйзайтль. Сделал он это на 66-й секунде игры. Этот гол стал самым быстрым в первых матчах финальных серий за 49 лет.

15 сек. – Сид Смит, Торонто Мэйпл Лифс, 1951

21 сек. – Регги Лич, Филадельфия Флайерс, 1976

35 сек. – Пит Мартин, Чикаго Блэк Хокс, 1973

36 сек. – Анри Ришар, Монреаль Канадиенс, 1959

49 сек. – Дик Дафф, Торонто Мэйпл Лифс, 1963

66 сек. – Леон Драйзайтль, Эдмонтон Ойлерз, 2025

Решающую шайбу в матче также забросил германский нападающий Эдмонтона. Леон Драйзайтль стал 9-м игроком, начиная с 1983 года, забросившего шайбу в овертайме первого финального матча.

Нападающий Флориды Сэм Беннетт забросил две шайбы, ставшие для него 11-й и 12-й в нынешнем плейоф НХЛ. Теперь это новый рекорд Флориды Пантерс в Кубке Стэнли.

12 – Сэм Беннетт (2025)

11 – Мэттью Ткачек (2023)

11 – Картер Верхеге (2024)

Кори Перри стал 19-м игроком в истории НХЛ, который в возрасте 40 лет сыграл в финале Кубка Стэнли. Нападающий Эдмонтона сыграл свой 53-й овертайм в плейоф в карьере.

Интересным фактом является то, что в предыдущие четыре года та команда, которая выигрывала первый матч финала Кубка Стэнли, становилась победителем турнира.

2024: Флорида Пантерс

2023: Вегас Голден Найтс

2022: Колорадо Эвеленч

2021: Тампа-Бей Лайтнинг

В общей сложности за всю историю Кубка Стэнли 65 раз победители первого матча выигрывали и финальную серию (65-20).

Стартовал финал Кубка Стэнли: овертайм, 7 шайб и камбэк Эдмонтона

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