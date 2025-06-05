Хэмилтон: Нам нужно сосредоточиться на 2026-м

Льюис Хэмилтон готов убедить Ferrari отказаться от доработки машины этого года, чтобы полностью сосредоточиться на подготовке к 2026-му…

Льюис Хэмилтон: «Я не знаю, какие обновления нас ждут. У нас довольно давно не было новинок. Мы продолжим работать с тем, что у нас есть и, пока ещё не поздно, я хочу попросить команду сосредоточиться на следующем сезоне.

В этом году мы закладываем фундамент, изучаем инструменты, оттачиваем структуру и процессы, чтобы в следующем году получить машину, которая нам нужна».

Источник