Сезон 2024: Итоги Конкурса прогнозов

Завершился сезон 2024 года, финишировал и наш традиционный Конкурс прогнозов – мы благодарим участников и поздравляем победителя.
Согласно регламенту, при определении победителя по итогам сезона учитывались результаты пяти лучших прогнозов (*) – даже если участник присоединился к Конкурсу за пять Гран При до окончания чемпионата, у него был шанс выиграть главный приз.
Первая десятка по итогам конкурса
|Участник
|Очки *
|Всего очков
|1. sentfrom80s
|975
|3158
|2. urri01
|938
|2974
|3. Den1990@7092
|933
|2752
|4. Aviato
|929
|3095
|5. Lexus_F1
|923
|2453
|6. СС28
|921
|3105
|7. Musasi
|921
|1257
|8. Fijn
|920
|3236
|9. Akatsuki72
|918
|3276
|10. Vadim.popov73
|917
|3282
Победителем Конкурса стал Константин из Москвы. Он получит издание «Михаэль Шумахер. Жизнь в фотографиях».
Конкурс завершен, но скоро стартует новый – до встречи в следующем году!