Сезон 2024: Итоги Конкурса прогнозов

Завершился сезон 2024 года, финишировал и наш традиционный Конкурс прогнозов – мы благодарим участников и поздравляем победителя.

Согласно регламенту, при определении победителя по итогам сезона учитывались результаты пяти лучших прогнозов (*) – даже если участник присоединился к Конкурсу за пять Гран При до окончания чемпионата, у него был шанс выиграть главный приз.

Первая десятка по итогам конкурса

Участник Очки * Всего очков 1. sentfrom80s 975 3158 2. urri01 938 2974 3. Den1990@7092 933 2752 4. Aviato 929 3095 5. Lexus_F1 923 2453 6. СС28 921 3105 7. Musasi 921 1257 8. Fijn 920 3236 9. Akatsuki72 918 3276 10. Vadim.popov73 917 3282

Победителем Конкурса стал Константин из Москвы. Он получит издание «Михаэль Шумахер. Жизнь в фотографиях».

Конкурс завершен, но скоро стартует новый – до встречи в следующем году!

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