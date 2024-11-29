Ваулз: Приходится работать в условиях сильного прессинга

В итогам единственной тренировки в Катаре Алекс Элбон оказался на 9-й строчке протокола, тогда как Франко Колапинто, его напарник по Williams, только на 19-й. Руководитель британской команды Джеймс Ваулз признал, что начало уик-энда могло быть и более удачным.

Джеймс Ваулз: «Впечатления неоднозначные. Франко пока только адаптируется к новой для него трассе, и ему ещё предстоит выйти на нужный уровень скоростей. Несколько раз он немного выезжал за пределы трассы в 7-м повороте, но так было и с гонщиками других команд.

Что касается Алекса, то его машина работает вполне нормально, но при этом мы видим, что результаты очень плотные, так что будет интересно посмотреть, как пройдёт сегодняшняя квалификация к спринту.

Было бы неплохо просто настроиться на получение удовольствия под конец сезона, но не получается, потому что нашей команде приходится работать в условиях сильного прессинга. Четыре предыдущих этапа для нас превратились в некую смесь аварий и невезения, и мне просто хочется, чтобы команда гордилась своей работой и тем, что мы занимаемся любимым делом.

Если говорить о Франко, то он либо прекрасно справлялся с стоящими перед ним задачами, либо мы видим подтверждение того, что ему ещё есть над чем работать. Как и всем, ему приходится справляться с прессингом, но он сохраняет спокойствие и собранность, так что в целом его дела идут неплохо.

К нему проявляют интерес другие команды, я уже могу об этом говорить, но пока это не более чем интерес. Насколько я могу понять, все хотят ещё немного подождать и посмотреть, как сложится концовка сезона».

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