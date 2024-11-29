Connect with us
Футбол

Брайтон нацелился на нового хавбека Хетафе

Футболист привлек внимание не только Брайтона

Брайтон нацелился на нового хавбека Хетафе

Тransfermarkt

    • "Брайтон" проявил интерес к талантливому нигерийскому полузащитнику Кристантусу Уче, который сейчас выступает за "Хетафе".

    Футболист привлек внимание не только "Брайтона", но и клубов из Ла Лиги и Англии, в частности "Челси".

    Уче присоединился к "Хетафе" летом 2024 года за 500 тысяч евро. За это время футболист сыграл 15 матчей, в которых забил один гол.

    Читайте такжеАякс хочет вернуть своего защитника, которого продал Брайтону
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis