Перестрелка в компенсированное время

Фото: Olympique de Marseille, Х

Лига 1. 5-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Марсель 2:3

Голы: Чалета-Цар 53, Шерки 90+3 – Лирола 69, Гарсия 82, Роу 90+6

Удаление: Балерди 5

На 45+6 минуте Ляказетт не реализовал пенальти

В прошлом году один фанат "Марселя" объявил голодовку до того момента, пока Леонардо Беларди не покинет клуб. От идеи он быстро отказался, но по сути болельщик не так уж ошибался. Потому как кто как не Балерди мог заработать идиотское удаление за стартовые 5 минут игры. Карикатурности добавляла капитанская повязка на его плече.

Раннее удаление по сути должно было убить и интригу в матче, и саму игру. Но как показала практика, "Лион" сейчас настолько плох, что их предел – это в большинстве играть на равных с "Марселем". Да, хозяева и больше владели мячом, и заметно чаще атаковали. Но гостям хватало редких контрвыпадов для того, чтобы не сильно уступать "ткачам" в остроте на всех этапах поединка.

Сразу после удаления у Гифта Орбана было два шанса забить – сначала молодой талант "Лиона" пробил в каркас с корнера, а затем с игры не смог переиграть Рульи в ближнем бою. Затем Ронжье выбивал мяч с линии после удара Тальяфико. Но стоило команде Де Дзерби перестроиться, как хозяев затормозили. До перерыва хозяевам повезло заработать пенальти за игру Ронжье рукой. Но Рульи еще и затащил второй пенальти с начала сезона.

В дебюте второй половины "Лион" с углового быстро повел – Мата выцарапал мяч и подал на Чалету-Цара во вратарскую. Долгожданный прорыв должен был упростить жизнь подопечным Пьера Сажа. Но самое ужасное для них только начиналось. Теперь "Марселю" уже нечего было терять и пошла совсем друга игра.

Неожиданным героем стал Пол Лирола. Испанец сначала неожиданно выскочил 1 на 1 с Перри после тонкой передачи Луиса Энрике. И очень хладнокровно разобрался. А в концовке еще и умудрился ассистировать Гарсии на, как казалось, победный мяч.

Но нет, Шерки на третьей добавленной все же успел сравнять счет на табло после очередного классного прострела Маты. Радости у Райана были полные штаны, даже футболку снял. Праздновали как в последний раз и другие игроки "Лиона". Вместо того, чтобы бежать и пытаться забить третий. И так отмечали, что забыли остановить Джонатана Роу на пути уже к собственным воротам. После чего арендованный у "Норвича" вингера забил самый крутой из возможных дебютных голов за новую команду. 2:3. "Лиону" снова нужен перезапуск. Это просто агония какая-то. А "Марселю" большой респект и за игру, и за характер.

Лион: Перри, Тальяфико, Чалета-Цар, Мата, Абнер (Нуама, 75), Толиссо (Фофана, 75), Матич (Шерки, 83), Верету (Какре, 67), Мэйтленд-Найлз, Ляказетт (Микаутадзе, 67), Орбан

Марсель: Рульи, Брассье, Кондогбиа, Балерди, Мурильо, Коне (Гарсия, 67), Хейбьерг, Луис Энрике (Мопе, 79), Харит (Ронжье, 11), Гринвуд (Роу, 79), Ваи (Лирола, 46)

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