Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

21 сентября в Лондоне прошел большой вечер бокса! Большое шоу состоялось на легендарной арене Уэмбли.

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На главный бой вышли бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа – чемпион мира по версии IBF.

Поединок прогнозируемо не прошел всю дистанцию и завершился досрочно. Дюбуа одержал сенсационную победу, нокаутировав Джошуа в 5 раунде.

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о победителе этого мегафайта Даниэле Дюбуа.

«Дюбуа 27 лет и ему дали вакантный титул IBF. Я не думаю, что он чемпион мира. Чемпион мира сейчас только один – это Александр Усик. Но Дюбуа победил Джошуа, заставил его упасть лицом на канвас. Он закрепил свою позицию в мировых рейтингах. Он полноценный чемпион IBF и заслужил на реванш с Усиком», – сказал Фроч.

sport.ua