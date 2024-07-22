Браун объяснил, почему убежден, что Фьюри победит Усика в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Спенсер Браун высказался относительно будущего реванша «Цыганского короля» против украинского боксера Александра Усика.

«В реванше будет все по-другому и речь идет не только об изменениях в команде Тайсона.

Первый бой был близким, некоторые говорят, что Усик выиграл на три раунда больше, другие отдают победу Тайсону, поэтому мы все любим бокс. Я вам гарантирую, Тайсон вернется и мы все увидим его улучшенную версию. Я убежден в победе Тайсона, после этого мы будем рассматривать уже следующие варианты», – сказал Браун.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua