Тото Вольфф: Победа Антонелли – это заявление

Эффектно выиграв воскресную гонку Формулы 2 в Венгрии, резервный пилот Mercedes Кими Антонелли неожиданно усомнился в том, что будет готов к Формуле 1 в следующем сезоне. Руководитель команды Тото Вольфф развеял его сомнения…

Тото Вольфф: «Мы иногда забываем напомнить себе, какими глупыми мы были в 17 лет. Я могу с уверенностью сказать, что неготовый к этому человек никогда не смог бы принимать быстрые решения в конкурентной среде.

Кими несколько лет провёл в картинге, затем в региональной Формуле, а теперь в Формуле 2 на глазах у всего мира он сражается за место в Mercedes.

Я хочу, чтобы он допускал ошибки и учился на них, взаимодействовал с командой, улучшал эффективность машины, контролировал ресурс шин и менял стратегию в соответствии с износом. Всё это я увидел в основной гонке Ф2 в Венгрии.

Посмотрим, сможет ли он закрепиться на этом уровне, в Формуле 2 всегда сложно об этом судить, но то, что мы видим по данным тестов Формулы 1, обнадеживает.

В Венгрии Кими отлично справился, одержав доминирующую победу на двух разных составах шин. Он был очень силен и заслуженно победил, но мы никогда не сомневались в его скорости. Скорость ещё и в том, что он очень быстро учится, в том числе работе с резиной и всем остальным – вот почему эта победа была заявлением».

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