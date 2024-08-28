Макс Ферстаппен: Нам предстоит много работы в Монце

Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Серхио Перес готовятся к сложному уик-энду в Монце и осторожны в прогнозах на результат Гран При Италии.

Макс Ферстаппен: «Я разочарован результатом гонки в Зандфорте, поскольку всегда хочется победить перед своими болельщиками, но мы уже готовы к следующему уик-энду. Нам предстоит многое сделать, и команда работает с полной отдачей, чтобы подобрать правильные настройки и баланс машины.

В Монце быстрая трасса, поэтому посмотрим, как мы будем выглядеть на этой неделе. На трассе много нового, включая асфальт и поребрики, поэтому предстоит много работы, чтобы стать конкурентоспособными.

Итальянские болельщики очень страстные и всегда максимально выкладываются, и я думаю, что нас ждёт хорошая погода в этот уик-энд. Здорово выступить на трассе старой школы, так что посмотрим, что принесёт эта неделя».

Серхио Перес: «У команды возникли проблемы со скоростью в Зандфорте, но мы выучили несколько важных уроков о машине и постараемся применить их в Монце. На Гран При Нидерландов мы использовали разные настройки на двух машинах, и теперь в распоряжении команды больше информации для анализа и выбора правильного направления.

В McLaren сделали очевидный шаг вперёд, и нам нужно работать больше, чтобы сохранить лидерство в обоих чемпионатах.

Для меня уик-энд в Зандфорте получился более стабильным, но я могу добиться большего от машины. На протяжении всего уик-энда были проблемы с балансом, но погода сыграла в этом большую роль. В Монце условия должны быть лучше. Нас ждёт новый асфальт, и мы должны быть быстрыми и готовыми к борьбе».

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