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Футбол

Ньюкасл не сможет осуществить два желанных трансфера этим летом

Эдди Хау выступил на пресс-конференции

Ньюкасл не сможет осуществить два желанных трансфера этим летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Ньюкасл" этим летом хотел еще подписать центрального защитника и правого вингера, но, по словам главного тренера "сорок" Эдди Хау, это вряд ли получится.

    "Пожалуй, нет, мы не сможем их подписать. Я понимаю вопрос, но всегда нужно проявлять уважение к нынешним партнерам по команде.

    Я уважаю каждого нашего игрока на любой позиции, поэтому не мне отвечать. Мы стараемся усилить команду, принимаем правильные решения и привлекаем нужных игроков", – сказал Хау на пресс-конференции.

    Напомним, что 28 августа "Ньюкасл" сыграет против "Ноттингем Фореста". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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