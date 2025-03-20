Connect with us
Футбол

Парагвай – Чили. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Парагвай – Чили. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

    • Встречаются шестое и девятое места турнирной таблицы квалификации к Чемпионату Мира от Южной Америки.

    Сборная Чили набрала 9 очков в 12-ти матчах и рискует пропустить турнир. Парагвай же на шестом месте. Матч ожидается жарким.

    Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляция – на Megogo Футбол 2.

    Отбор на Чемпионат Мира 2026. 13-й тур.

    21 марта 2025. Асуньсьон. "Эстадио Дефенсорес дель Чако"

    Главный судья: Рафаэль Клаус (Бразилия)

    Трансляция: Megogo Футбол 2

    Трансляция матча

    Парагвай – Чили. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

    Парагвай – Чили. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

    Парагвай – Чили. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

    В эфире

    Парагвай – Чили. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

    Трансляция матча Парагвай – Чили Смотреть трансляцию

    Парагвай – Чили. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

    1.84 3.25 5.30 Узнать больше

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis