Парагвай – Чили. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Встречаются шестое и девятое места турнирной таблицы квалификации к Чемпионату Мира от Южной Америки.
Сборная Чили набрала 9 очков в 12-ти матчах и рискует пропустить турнир. Парагвай же на шестом месте. Матч ожидается жарким.
Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени.
Онлайн видеотрансляция – на Megogo Футбол 2.
Отбор на Чемпионат Мира 2026. 13-й тур.
21 марта 2025. Асуньсьон. "Эстадио Дефенсорес дель Чако"
Главный судья: Рафаэль Клаус (Бразилия)
Трансляция: Megogo Футбол 2
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Трансляция матча Парагвай – Чили Смотреть трансляцию
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