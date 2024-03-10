Байер обыграл Вольфсбург, гол Ордеца не спас Бохум от поражения: результаты матчей 25 тура Бундеслиги

Сегодня, 10 марта, в 25 туре немецкой Бундеслиги состоялось 3 матча.

Чемпионат Германии — Бундеслига 25 тур, 10 марта

Бохум — Фрайбург 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 36 Эггештайн, 0:2 — 53 Грегорич, 1:2 — 62 Ордец

В составе Бохума забитым голом отличился Иван Ордец, ранее игравший в составе московского Динамо.

Айнтрахт — Гоффенгайм 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 — 6 Брукс, 1:1 — 32 Кох, 2:1 — 50 Дина, 3:1 — 64 Гетце

Байер — Вольфсбург 2:0 (1:0)

Голлы: 1 :0 — 37 Телла, 2:0 — 86 Вирц Накануне Бавария деклассировала Майнц, а Боруссия Дортмунд переиграла Вердер. Также нападающий мюнхенцев Гарри Кейн установил новый рекорд количеством хет-триков в своем дебютном сезоне в Бундеслиге.

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