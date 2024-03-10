Льюис Хэмилтон: Нам определенно нужно что-то менять

В интервью Sky Sport после Гран При Саудовской Аравии Льюис Хэмилтон подвёл итоги уик-энда…

Льюис Хэмилтон: «Машина относительно хороша на низких скоростях и неплоха на средних, но на быстрых участках мы серьёзно уступаем соперникам. В скоростной Джидде мы словно были в другой категории, меня обгоняли со всех сторон.

Конечно, обидно три года подряд решать одни и те же проблемы. Это тяжело. Я знаю, что все на базе стараются изо всех сил. Но нам определенно нужно что-то менять.

Возможно, мы не сделали достаточно больших изменений. Если посмотреть на три команды впереди нас, то в некоторых областях они добились серьёзного прогресса. Нам есть, в чём прибавить.

Когда выехал автомобиль безопасности, я решил остаться на трассе. Мы должны были попробовать что-то другое, разделить стратегию двух машин. Я боролся изо всех сил, чтобы подольше продержаться на стартовом комплекте шин в надежде на автомобиль безопасности или что-то ещё, но ничего не произошло».

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