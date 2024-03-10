Эксклюзив! Экс-76-я ракетка мира — Виктория Кутузова. О профессиональном и юниорском теннисе, о современном WTA туре, о личном пути и опыте

Виктория Кутузова — украинская профессиональная экс-теннисистка. Дебютировала в профессиональном туре в 2003 году. Самая высокая одиночная позиция — № 76. Участница турниров Большого Шлема и победительница шести турниров ITF в одиночном разряде.

Никита Опря в интервью с Викторией поговорил о профессиональном и юниорском теннисе, современном WTA туре и его эволюции, о важности психологии в жизни теннисиста, о том как стать успешным профессиональным игроком и попасть в сотню лучших теннисистов планеты.

— Виктория, спасибо что приняли приглашение и согласились дать интервью, которое уверен что пригодится многим юным теннисистам, которые только начинают свой путь в теннисе.

— Спасибо. Буду очень рада, если это интервью вдохновит или поможет нашим талантливым детям и будущим звездам украинского тенниса.

— Вы как теннисистка, которая выступала в профессиональном туре и попала в топ-100 рейтинга WTA можете сказать, как на ваш взгляд изменился современный WTA тур и чем он отличается от того тура который был раньше? Изменился ли уровень игры в женском теннисе?

— На мой взгляд да, идет большой прогресс. Повышается уровень и скорость игры, прогрессируют физические возможности теннисисток. Сейчас гораздо больше внимания теннисистки стали уделять таким компонентам, как скорость и физика. Но сказать, что прям изменилось что-то кардинально не могу. По моему мнению, основная революция и изменение в уровне женского тенниса была во времена, когда я как раз попала в тур. На данный момент, уже такого существенного изменения в уровне женского тенниса не происходит, но тем не менее женский тур сейчас очень конкурентный и сильный.

— Какая из теннисисток WTA тура была самой неудобной соперницей для вас?

— Самой неудобной соперницей для меня, как психологически так и в плане игры была румынка Моника Никулеску. Я уверена, что и многие другие девушки из тура назвали бы именно ее. Никулеску очень эмоционально нестабильная теннисистка, которая очень резко могла реагировать на любые вещи, которые происходили на корте. Она могла падать в слезах на корт, бить ракетки, очень резко на все реагировать и через эти все вещи очень легко было потерять концентрацию и продолжать сосредоточенно играть. Стиль игры у нее также был максимально неудобный и специфический. Подстроиться под этот стиль было очень трудно, потому что она играет в основном резаными ударами как слева так и справа. Ну и также достаточно неудобной соперницей была Девенпорт, которая всегда была очень спокойной внутренне, но при этом играла в очень агрессивный и атакующий теннис. Поэтому под ее игру и эмоциональное состояние мне было тоже подстраиваться достаточно тяжело.

— Кто на данный момент из теннисисток WTA тура вам больше всего импонирует и нравится?

— Больше всего мне импонирует Даяна Ястремская. Я вижу в ней большой потенциал и я знаю, что она может стабильно показывать феноменальный теннис. Также мне очень импонирует Ига Швёнтек и по характеру, и по стилю игры, и по тому, как она себя ведёт как на корте так и вне корта. В общем, я очень люблю зрелищный теннис, поэтому мне импонируют атакующие и универсальные игроки.

— Считаете ли вы справедливым, что теперь теннисистки WTA тура получают на «мэйджорах» одинаковые призовые как и теннисисты ATP тура? Эта тема сейчас очень часто обсуждаются среди теннисных болельщиков со всего мира, большинство из которых считает, что это несправедливо из-за того, что уровень игры и зрелищность женского тура ниже мужского.

— Я считаю, что равные призовые у мужчин и женщин — это очень справедливо и я это на 100% поддерживаю. Поэтому однозначно да.

— Расскажите об отличии атмосферы и организации на турнирах WTA и на турнирах Большого Шлема? Существенно ли ощущается эта разница именно с точки зрения игрока?

— Атмосфера и организация на турнирах Большого Шлема очень сильно отличается от атмосферы и организации на обычных WTA турнирах.

Уровень организации на «мэйджорах» просто невероятный, тебе на каждом шагу помогают, для тебя все делается и организуется, для тебя делают в раздевалке специальные именные ящики, это все казалось бы небольшие моменты и детали, но благодаря им ты действительно можешь себя почувствовать настоящим теннисистом и звездой, чего например ты никогда не почувствуешь на обычных турнирах WTA. Также, конечно, на турнирах Большого Шлема просто невероятно большое количество болельщиков, которые создают незабываемую атмосферу на трибунах во время матчей. Эти эмоции трудно передать словами, в этот момент действительно понимаешь, что вся работа и весь этот тяжелый путь, который был проделан — не напрасен и наконец-то ты испытываешь эти безумные эмоции от всего происходящего вокруг тебя.

— Какие эмоции вы испытывали когда впервые выходили играть на аренах таких турниров как Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open? На каком из турниров Большого Шлема нравилось играть больше всего?

— Вообще когда выходишь первый раз играть на центральную арену какого-то из турниров Большого Шлема — это какие-то очень сумасшедшие и странные ощущения. У топ игроков в этом плане есть очень большое преимущество над другими, потому что они имеют значительный опыт игры на таких аренах. Что касается самого любимого турнира Grand Slam — для меня это 100% Australian Open. Я думаю большинство игроков тоже согласятся с моим мнением, потому что атмосфера на этом турнире действительно фантастическая. Также несмотря на то, что это большой турнир на котором находится очень много игроков, персонала и на котором есть большое количество кортов, он все равно остается очень комфортным и уютным. По всем аспектам организация на Australian Open, сравнивая его со всеми другими турнирами Grand Slam — для меня стопроцентно лучшая.

— Хотелось бы поднять актуальный вопрос, который интересует многих игроков, которые впоследствии будут переходить из юниорского тура в профессиональный. Почему такое большое количество теннисистов и теннисисток после успешных результатов в юниорской карьере, застревают на турнирах серии ITF и не могут перейти на следующую ступеньку развития своей карьеры? Как не застрять на уровне ITF и быстрее перейти на следующий этап выходя на уровень турниров Challenger, WTA и ATP?

— Из личного опыта могу сказать, что это действительно очень распространенная проблема среди игроков. Поэтому здесь очень важен правильный тайминг. Это возникает из-за того, что большинство игроков неправильно расставляют приоритеты и начинают играть большое количество слабых турниров ради того, чтобы хоть как-то подниматься по рейтингу. Но по моему мнению, чем лучше уровень игроков на турнире, тем больше это принесет результатов в будущем. Да ты можешь проиграть матч сильному игроку, но это может принести гораздо больше пользы, чем ты выиграешь матч, но у слабого игрока. Потому что в будущем этот опыт и этот уровень, который ты будешь получать от матчей с сильными игроками сделает тебя также сильным и тебе будет легче прогрессировать и выходить на новые этапы и уровни в профессиональной карьере. Поэтому я считаю, что самое главное — это правильно чувствовать вот этот момент и играть сильные турниры с сильными игроками.

— По вашему мнению, насколько важно получать игровую и турнирную практику детям и юниорам, которые только начинают свой путь в теннисе?

— Я считаю, что это сверхважно и я всегда всем говорю, что не нужно пропускать этот этап и обязательно надо играть детские турниры, юниорские турниры. Потому что это именно тот этап во время которого набирается очень важный игровой опыт. Но к сожалению, очень часто на этом этапе происходит ситуация при которой детям просто полностью ломают психику. Когда еще полностью незрелая детская психика сталкивается с нездоровыми амбициями родителей или тренеров, которые заставляют и приучают ребенка выигрывать матчи любой ценой. Так не должно быть и это просто путь в никуда.

— Расскажите о вашем личном опыте игры на детских и юниорских турнирах? Во сколько лет начинали играть турниры и какие были успехи?

— Я начала выступать на детских турнирах в возрасте 8 лет.

Сначала играла турниры в категории до 10 лет и потом постепенно переходила на другие возрастные категории. Мы уделяли очень много времени тренировочному процессу, разнообразным тактическим моментам, чтобы мой уровень игры постоянно прогрессировал и я могла демонстрировать хорошие результаты и рисунок игры на соревнованиях. Успехи на детских и юниорских турнирах у меня были всегда, в рейтинге я также шла на лидирующих позициях. Я была первая в Украине в своей возрастной категории, затем первой в категории девушек, которые были на два года старше меня. Также я была первой в Европе и седьмой в мире в международном юниорском рейтинге. Но было очень много историй, когда ребенок не имел почти никаких результатов и успехов в детском и юниорском теннисе, но потом выстреливал и попадал в тур. Ни в коем случае не надо никого ставить в пример и сравнивать, потому что у каждого свой путь и у каждого свое время. Поэтому отсутствие результатов на юниорском уровне не должно останавливать вашу веру в своего ребенка, главное это настойчиво идти к цели, знать что надо делать и очень сильно верить и хотеть.

— На вашей странице «Kutuzova Tennis School» в Instagram, очень часто можно услышать слова о том, насколько важную роль в теннисе занимает именно психология и ментальная подготовка спортсмена. Расскажите почему этот аспект является ключевым в жизни, как теннисиста-юниора так и профессионального теннисиста?

— Да, я всегда говорю, о том что очень много времени в теннисе надо уделять именно психологии. Потому что из личного опыта могу сказать, что устойчивое ментальное и психологическое здоровье — это залог успеха в теннисе. Ребенок должен всегда выдерживать турнирный стресс. Это обязательно, если он хочет и дальше продолжать играть, прогрессировать и выходить на новые этапы и уровни в своей карьере. Поэтому я бы уделяла в первую очередь внимание именно этому аспекту. Но нельзя пренебрегать и другими аспектами, которые также очень важны и нужны для успеха в теннисе. Нужен полностью комплексный подход. Поэтому однозначно надо уделять также очень много внимания физической подготовке, современные тенденции тенниса таковы, что сейчас физика и выносливость очень важные компоненты. Также очень важно уделять внимание тактическим элементам и комбинациям, чтобы игрок вообще понимал, что ему нужно делать на корте. Конечно очень важно иметь и правильный технический арсенал ударов, но как я уже и говорила в теннисе очень важно иметь полностью комплексный подход ко всему.

— Теннисные родители. Их роль. Как они должны себя вести? Что следует делать? Что категорически нельзя делать?

— Я считаю, что теннисные родители играют очень важную роль. Они обязательно должны быть в команде вместе со своим ребенком и тренером. Очень важно, чтобы родители адекватно относились к результатам своего ребенка в независимости от того выиграл он матч или проиграл. Поэтому в первую очередь нужно понимать, слушать и помогать своему ребенку и ни в коем случае не давить на него из-за результатов.

— Как не испортить отношения во время взаимодействия когда один из родителей тренер, а ребенок игрок?

— Это очень сложно, здесь надо иметь терпение и мудрость, чтобы не ставить себя выше ребенка. Поэтому очень важно установить правильное взаимодействие с ребенком и сделать так, чтобы быть не просто для него тренером, но и остаться отцом или мамой. Также очень важно брать еще кого-то третьего в команду, потому что очень часто дети напрямую не воспринимают своих родителей.

— По вашему мнению, почему между мужским и женским теннисом в Украине такая пропасть? Один игрок в топ-200 ATP и пять теннисисток в топ-40 WTA?

— Я думаю, что здесь дело не в украинском теннисе, а в целом в различиях женского и мужского тенниса. Во-первых мужчин намного больше, конкуренция намного выше, как таковой сильной разницы в качестве игры между игроком топ-500 и топ-100 вы там не увидите. Плюс финансовые затраты на то, чтобы воспитать профессионального теннисиста гораздо выше, чем на то, чтобы воспитать теннисистку. Думаю именно эти все факторы влияют на данный вопрос.

— Есть ли отличия в подходе к режиму и процессу тренировок у игрока топ-100 WTA и игрока топ-500 WTA? В чем главное отличие между ними? Психология, подход, талант?

— Это очень сложный и глубокий вопрос. Конечно есть серьезные различия в подходе. В женском теннисе теннисистка топ-100 WTA и топ-500 WTA это вообще разные миры, а если говорить о теннисистках, которые находятся в топ-10 WTA, то это уже вообще какой-то невероятный уровень, у них уже есть большие и мощные команды, большие финансовые возможности.

— Расскажите, пожалуйста, о ваших отношениях с Даяной Ястремской, которая на данный момент вернулась в топ-40 рейтинга WTA и недавно дошла до полуфинала Australian Open 2024. Когда вы с вашим отцом начали ее тренировать? Ожидали ли вы в тот момент, что Даяна сможет зайти так далеко в теннисе?

— Мы знакомы с Даяной очень давно, когда я еще играла она только начинала. К нам Даяна пришла тогда, когда ей было 12 лет. Сначала работала с ней я, а потом с ней начал заниматься Валерий Георгиевич. Она сразу очень отличалась от других, очень талантливая, с невероятным чувством мяча, координацией, характером.

— Поддерживаете ли вы с ней контакт сейчас?

— Да, мы поддерживаем с ней контакт, у нас отличные отношения и мы очень давно ожидали и верили, что сможет продемонстрировать такой результат на турнире Большого Шлема. Я уверена что это только начало и она еще не раз себя сможет проявить на таком высоком уровне.

— Есть ли какие-то общие советы, которые вы могли бы дать теннисным родителям и юным теннисистам отталкиваясь от личного опыта?

— Вообще в теннисе происходит все очень индивидуально, поэтому я считаю, что невозможно дать советы, которые помогут сразу всем. К каждому ребенку, к каждому игроку должен быть индивидуальный подход. Именно поэтому работа тренера и его слаженное взаимодействие с игроком очень важна. В теннисе нет какой-то одной общей формулы успеха, здесь все надо делать очень интуитивно, поэтому я считаю, что очень важно найти правильного для своего ребенка тренера. Поэтому продолжайте работать, тренироваться, верить и только идти вперед и не останавливаться!

Бонусный вопрос от одного из подписчиков:

— Как начать прогрессировать когда в моем городе нет кортов?

— Здесь я могу привести лично свой пример. Когда я начинала играть, мы играли деревянными ракетками, у нас почти не было теннисных мячей, не было теннисных кроссовок и формы. Тренировалась я на деревянном покрытии, на котором было три разметки: баскетбольная, волейбольная и теннисная. Но меня это вообще не останавливало, потому что есть цель — нет препятствий. Поэтому если действительно очень хочется играть, выигрывать и прогрессировать, то надо искать возможности и тренироваться при любых условиях и на любых кортах, которые есть.

Блиц:

Любимый игрок в WTA туре:

— Ига Швёнтек

Любимый игрок в ATP туре:

— Карлос Алькарас

Любимый удар в теннисе:

— Бекхенд по линии

Любимый турнир Большого Шлема:

— Australian Open

Любимый игрок из BIG-3:

— Роджер Федерер

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