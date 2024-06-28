Украинцы на турнирах ITF 28 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($25,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
14:00 | Тимур Бельдюгин/Ноа Лопес (Украина/Швейцария) — Бенджамин Лок/Кортни Джон Лок (Зимбабве, 2)
($25,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
11:00 | Владислав Орлов/Петр Нестеров (Украина/Болгария, 1) — Влад Кристиан Брезу/Джордж Клаудиу Шинтейе (Румыния)
($25,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
13:30 | Александра Олейникова (Украина) — Габриэла Се (Бразилия)
($15,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
18:00 | Анастасия Фирман/Джози Дамс (Украина/Германия) — Мария Эрасо Гонсалес/Мария Фернанда Наварро Олива (Колумбия/Мексика, 1)
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
10:00 | Анастасия Запаринюк (Украина, Q) — Юлия Стаматова (Болгария, 6)
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
11:00 | Юрий Джавакян (Украина, 2) — Кацпер Жук (Польша)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
14:00 | Никита Маштаков/Роберт Штромбахс (Украина/Германия, 3) — Артюр Бонно/Каспар Шютце (Франция/Германия, ALT)
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
11:00 | Иван Кременчуцкий (Украина, Q) — Андрей Недич (Босния и Герцеговина)
($15,000; Hard — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Анита Сагдиева/Стефани Уэбб (Украина/Австралия, 3) — Оливия Центер/Кейт Факих (США)