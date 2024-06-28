Хорнер: Позиция Макса по отношению к команде не меняется

Надо полагать, разговоры о том, за какую команду Макс Ферстаппен намерен выступать в обозримой перспективе, затихнут ещё не скоро.

Во всяком случае в последнее время представители лагеря Mercedes продолжали намекать на свой интерес к трёхкратному чемпиону мира, поэтому пресса не удовлетворяется ответами самого голландского гонщика, уверяющего, что вместе с Red Bull Racing он уже работает над машиной следующего года.

Кристиан Хорнер на сегодняшней пресс-конференции в Шпильберге по-своему прокомментировал ситуацию, предложив переадресовать подобные вопросы Тото Вольффу, руководителю команды Mercedes.

«Этот вопрос вы должны задать Тото, – заявил Хорнер. – Макс на вчерашней пресс-конференции дал довольно категоричный ответ, и в этом плане его позиция по отношению к нашей команде никогда не менялась.

Полагаю, в Mercedes применяют такую тактику в качестве некоего отвлекающего манёвра. А если Тото Вольфф действительно хочет, чтобы за его команду в следующем году выступал гонщик по фамилии Ферстаппен, то я полагаю, что Йос, вероятно, может быть доступен».

Источник