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Футбол

Ливерпуль планирует подписать защитника Вулверхэмптона

Райан Аит-Нури может сменить свой клуб

Ливерпуль планирует подписать защитника Вулверхэмптона

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Ливерпуль" летом планирует усилить свою команду, подписав одного защитника.

    По информации издания Goal, "красные" готовы побороться с "Манчестер Сити" и "Челси" за левого защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури.

    В прошлом сезоне Премьер-лиги футболист провел 33 матча за "волков", в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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