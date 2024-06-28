Ливерпуль планирует подписать защитника Вулверхэмптона

Райан Аит-Нури может сменить свой клуб
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"Ливерпуль" летом планирует усилить свою команду, подписав одного защитника.
По информации издания Goal, "красные" готовы побороться с "Манчестер Сити" и "Челси" за левого защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури.
В прошлом сезоне Премьер-лиги футболист провел 33 матча за "волков", в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.
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