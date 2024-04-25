«Бостон» обыграл «Торонто» и вышел вперед в серии

Трент Фредерик и Давид Кампф. Фото USA Today Sports
«Бостон» переиграл «Торонто» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 4:2. «Брюинз» вышли вперед в серии — 2-1.
Российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.
Четвертый матч в серии пройдет на льду «Скотиабанк Арены» 28 апреля.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч
«Торонто» — «Бостон» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Голы: Найз — 1 (Марнер, Эдмундсон), 33:10 — 1:0. Фредерик — 2 (Гики, Линдхольм), 37:37 — 1:1. Дебраск — 3 (бол., Маршан, Койл), 41:07 — 1:2. Бертуцци — 1 (Райлли, Доми), 51:25 — 2:2. Маршан — 1 (Хейнен), 51:53 — 2:3. Маршан — 2 (бол., п.в., Пастрняк), 59:24 — 2:4.
Вратари: Самсонов (57:53 — 58:56, 59:09 — 59:24) — Суэймен.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 30 (7+9+14) — 34 (7+15+12).
Наши: Любушкин (13.40/1/0) — -.
25 апреля. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 1-2.