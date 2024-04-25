Команда Фьюри выступает против шести судей в поединке с Усиком

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Промоутер Боб Арум выступает против того, чтобы в поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри тестировать новацию с шестью судьями вместо трех.

Ранее это предложил президент WBC Маурисио Сулейман, но пока что поддержки не получил.

«Нельзя вводить такую новацию в поединке за все титулы супертяжелого веса. Ты не делаешь что-то новое в бою такого масштаба. Возможно, шесть судей вместо трех – это хорошо. Сомневаюсь, но, возможно, это хорошо».

«Никто этого не знает, потому что мы не проверяли, но зачем проверять в таком поединке? Я бы не стал экспериментировать с шестью судьями в этом бою. И не верю, что шесть судей что-то улучшат», — сказал Арум.

Команда Усика пока не комментировала эту ситуацию. Поединок запланирован на 18 мая.

sport.ua