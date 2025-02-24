Чемпион мира: «С этим украинцем было довольно легко драться»

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик и Кейшон Дэвис

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе.

На ринг вышли чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик из Украины и претендент Кейшон Дэвис из США.

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В 4-м раунде Кейшон имел большое преимущество. Американец нокаутировал украинца, отобрав у него чемпионский пояс WBO.

Кейшон Дэвис прокомментировал этот бой, по словам американца бой с Денисом был для него достаточно легким.

«Замечательное ощущение быть чемпионом. С этим украинцем Беринчиком было довольно легко. Мне вообще не о чем было беспокоиться. Мне не надо было допускать ошибок, чтобы он меня не поймал. Я чувствовал, что могу с ним сделать все что угодно. Я еще до боя знал, что с ним будет легко драться», – сказал Беринчик.

sport.ua