Мерида. Ангелина Калинина против Леолии Жанжан в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина начинает свое выступление на турнире WTA 500 в Мериде. Поединок против француженки Леолии Жанжан откроет игровой день на Центральном корте в 22:00 по киевскому времени



Дата рождения: 07/02/1997 (28 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 24.02.2025): 372/222

Призовые за карьеру: $4,103,560



Дата рождения: 14/08/1995 (29 лет)

Место рождения: Монпелье, Франция

Рост: 168 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 102 (30/01/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 17.02.2025): 233/132

Призовые за карьеру: $1,008,686

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Леолия Жанжан

QR1: Астра Шарма (Австралия, №193) 4:6, 7:5, 6:1

QRF: Юлия Стародубцева (Украина, №108) 6:1, 6:4

История на турнире

Ангелина Калинина – 0/0 | Калинина впервые играет на соревнованиях в Мериде.

Леолия Жанжан – 2/1 | Жанжан играла в Мериде в 2023 году и проиграла в первом круге основной сетки, после успешной квалификации.

Выступления на харде (на 24.02.2025):

Ангелина Калинина – 169/125 (7/5 в этом году)

Леолия Жанжан – 113/60 (13/4 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фавориткой матча Ангелину Калинину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,47. На победу Леолии Жанжан предлагается коэффициент – 2,77 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025

Ангелина Калинина – 6/6

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 0/2 | Доха – R1, Дубай – R1

WTA 500 – 4/2 | Брисбен – 1/2, Линц – R1

WTA 250 – 2/1 | Клуж-Напока – 1/4

Леолия Жанжан – 11/4

Grand Slam – 3/1 | Australian Open – R1

WTA 125 – 0/1 | Мумбай – R1

ITF – 8/2 | Бенгалуру (W100) – Финал, Пуне – Финал

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина – П, П, П, В, В

Леолия Жанжан – В, В, П, П, В

Национальный фактор:

Ангелина Калинина – 30/10 | Калинина впервые в этом году сыграет против теннисистки из Франции. Ангелина выиграла пять последних поединков против теннисисток из этой страны (все в прошлом сезоне).

Леолия Жанжан – 6/4 | Жанжан в финале квалификации победила Юлию Стародубцеву. В целом она выиграла три последних поединка против представительниц Украины.

• Ангелина Калинина проведет свой 174-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 85 побед (49%);

• Леолия Жанжан проведет 22-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 5 побед (24%);

Победительница этого матча получит 15 700 долларов США призовых и 60 рейтинговых очков. Проигравшая – 11 300 долларов США призовых и 1 рейтинговое очко.

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