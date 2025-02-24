Тен Хаг: Мы имели успех в Манчестер Юнайтед

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился воспоминаниями о своей работе в английском клубе.

"Мы имели успех в Манчестер Юнайтед, но я всегда говорил – есть куда расти. Того, что было хорошего, оказалось недостаточно".

Специалист также рассказал о своих планах на будущее:

"Я уже принял решение не принимать каких-либо предложений до лета. Если в мире есть вещи, по которым я скучаю, то это "Олд Траффорд".

Напомним, что в октябре 2024 года тен Хаг был уволен с поста тренера "Манчестер Юнайтед", на его место пришел Рубен Аморим.

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