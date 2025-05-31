ПСЖ – Интер. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги чемпионов

UA-Футбол организует комментарий финального поединка главного клубного европейского турнира между "Пари Сен-Жермен" и миланским "Интером".

"ПСЖ" стремится к трофею, который ускользал от французского гранда годами. "Интер" мечтает вернуть себе славу, которую все мы помним с 2010-го. Нервы, голы, великие моменты – дамы и господа, все это уже на горизонте, ведь речь о финале ЛЧ. Что придумает Луис Энрике против шикарной обороны Симоне Индзаги? Сработает ли французская магия в Мюнхене? Кто станет героем матча? И решится ли все за 90 минут? Ответы на эти и многие другие вопросы — уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 31 мая – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

www.ua-football.com