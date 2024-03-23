Испания уступила Колумбии в контрольном матче

Сборная Испании потерпела поражение от Колумбии в рамках контрольного поединка.
Матч, состоявшийся на нейтральном стадионе «Олимпийский» в Лондоне, завершился со счетом 1:0 в пользу колумбийцы.
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Единственный гол на свой счет записал Даниэль Муньос на 61-й минуте встречи.
Контрольный матч
22 марта >
Испания — Колумбия 0:1 (0:0)
Гл: 0:1 — 61 Муньос
Отметим, что Испания проводит подготовку к финальной стадии чемпионата Европы-2024, который продлится с 14 июня по 14 июля. Уже 26 марта подопечные Луис де ла Фуэнте сыграют с Бразилией.
Колумбия в этом году будет выступать на Копа Америка-2024, которая состоится в США в период с 20 июня по 14 июля.