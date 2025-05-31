Британский боксер: «У меня отобрали шанс сразиться с украинцем, это мечта»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Известный британский боксер легкого веса Макси Хьюз выразил желание провести бой против украинского обладателя титула IBF Василия Ломаченко.

«Василий Ломаченко? Я знаю, что он сейчас не боксирует, но моя мечта провести с ним поединок. У меня отобрали этот шанс, когда бой с Василием отдали Камбососу в 2024 году. Я до сих пор хочу этого поединка», – сказал Макси Хьюз.

Ранее в Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Боя с украинцем хочет американец Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе по версии WBA.

sport.ua