Шевадзуцкий выстоял. Украинец уступил Джалолову судейским решением

X. Баходир Джалолов

5 апреля на арене «Barys Arena» в Астане (Казахстан) проходит вечер бокса, организованный промоутерскими компаниями Top Rank и Nomad Promotions.

На ринге встретились двукратный олимпийский чемпион в супертяжелом весе Баходир Джалолов (14–0, 14 КО), который представляет Узбекистан и боксер из Украины Игорь Шевадзуцкий (12–2, 10 КО).

Бой прошел всю дистанцию – Джалолов одержал победу единогласным судейским решением (100–89, 97–92, 97–93). Стоит отметить, что Шевадзуцкий принял бой на коротком уведомлении, у боксера не было времени подготовиться к олимпийскому чемпиону.

Баходир Джалолов (Узбекистан) – Игорь Шевадзуцкий (Украина) – UD 10 (100–89, 97–92, 97–93)

sport.ua