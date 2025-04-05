Марракеш. Грикспор остановил Майхшака и попробует выиграть первый титул на грунте

Результаты полуфинальных матчей на турнире ATP 250 в Марокко



Марракеш, Марокко • 31 марта – 6 апреля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Маттео Берреттини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Таллон Грикспор (Нидерланды, 1) – Камил Майхшак (Польша, Q) 7:5, 7:6(3)

Лучано Дардери (Италия, 7) – Роберто Карбальес Баэна (Испания, 5) 6:3, 6:2

Таллон Грикспор проведет четвертый финал в карьере и первый с августа 2023 года. В активе нидерландца два трофея: в том же 2023 году он победил на турнирах ATP 250 в Пуне (хард) и ATP 250 в Хертогенбосе (трава).

Лучано Дардери впервые за три встречи обыграл Роберто Карбальеса Баэну и во второй раз сыграет в финале на уровне Тура. В прошлом году итальянец стал чемпионом на турнире ATP 250 в Кордове.

Грикспор и Дардери дважды встречались в предыдущем сезоне: нидерландский теннисист был сильнее итальянца на Ролан Гаррос и “Мастерсе” в Париже.

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