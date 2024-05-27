Бол (М15). Белинский выиграл десятый матч подряд и второй раз в сезоне стал чемпионом турнира ITF

Украинский теннисист стал чемпионом соревнований ITF M15 в Хорватии

В финальном поединке Вячеслав Белинский (№578 АТР), посеяный под вторым номером, за 65 минут разгромил первую ракетку соревнований итальянца Габриэле Пеннафорте (№537) — 6:1, 6:2. Украинец один раз подал навылет, сделал пять брейков и не позволил сопернику заработать хотя бы один брейк-поинт.

Путь к титулу:

R1: Никита Маштаков (Украина) 6:2, 6:2

R2: Николас Бруна (Чили) 6:2, 6:2

QF: Флориан Броска (Германия, 6) 6:3, 6:2

SF: Дуарте Вале (Португалия, 3) 7:5, 7:6(2)

FR: Габриэле Пеннафорте (Италия, 1) — 6:1, 6:2

20-летний Вячеслав Белинский продлил свою победную серию до десяти матчей (все без потери сета). В начале мая украинец выиграл титул на турнире ITF M15 в Осиеке.

Вячеслав Белинский шестой раз сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и завоевал свой четвертый титул (все на турнирах в Хорватии). За свое выступление в Боле украинец заработал $2,160 призовых и 15 рейтинговых очков.

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