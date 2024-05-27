Финалы Лиги чемпионов и Лиги конференций. Расписание футбола на 27 мая – 2 июня

График топ-матчей

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Последняя неделя мая, плавно перетекающая в июнь, не порадует нас большим количеством футбола. Впрочем, качество его будет на запредельном уровне. Финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Боруссией Д", а также решающий поединок за трофей Лиги конференций, "Олимпиакос" – "Фиорентина", пропускать точно нельзя.

Понедельник, 27 мая

"Фортуна" из Дюссельдорфа и "Бохум" Ивана Ордеца, контракт которого до сих пор принадлежит московскому "Динамо", сыграют ответный матч за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне. Первый поединок "Фортуна" выиграла, разгромив "Бохум" на выезде со счетом 0:3.

21:30. "Фортуна" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports App

Среда, 29 мая

Финал Лиги Европы уже сыгран, "Аталанта" разбила "Байер", а теперь очередь "Олимпиакоса" и "Фиорентины" побороться за третий по значимости клубный европейский трофей.

22:00. "Олимпиакос" – "Фиорентина". Лига конференций. Megogo

Суббота, 1 июня

Поединок, который традиционно закрывает клубный сезон. Поединок, которого безумно ждут все фанаты футбола. Финал Лиги чемпионов. В этом году за "ушастый" поборются гегемон турнира мадридский "Реал" и андердог в лице дортмундской "Боруссии". Last Dance от Ройса и Хуммельса? Или же очередная ЛЧ для "Реала"? Говорят, в финалах фаворитов не бывает…

22:00. "Боруссия Д" – "Реал". Лига чемпионов. Megogo

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Воскресенье, 2 июня

Казалось бы, все чемпионаты уже завершились, Серия А в частности, но "Аталанта" и "Фиорентина" свой поединок 29-го тура в середине марта не сыграли. Встреча была отложена из-за того, что исполнительный директор "фиалок" Джо Бароне серьезно заболел и был доставлен в больницу.

19:00. "Аталанта" – "Фиорентина". Серия А. Megogo

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