Гвоздик назвал лучшего боксера в мире

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказал мнение о лучшем боксере современности, отметив статус новоиспеченного чемпиона мира в хэвивейте Александра Усика.

«Без сомнения, Усик – номер один боксер вне зависимости от категории. Конечно, есть отличные бойцы, такие как Теренс Кроуфорд, Канело и другие ребята, но кто против того, что Усик сейчас заслуженно номер один в рейтинге?» – заявил Гвоздик в интервью YouTube-каналу ABN Sports Media.

Как известно, в ночь на 19 мая Усик выиграл у Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Ранее Александр Гвоздик признался, что сказал Усику после боя с Фьюри.

sport.ua