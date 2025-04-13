Алекс Перейра рассказал детали возможного боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Перейра

Звездный боец UFC в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра хотел бы провести бой против украинского боксера Александра Усика – чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO.

«Если бы я мог выбрать, то мой следующий бой был бы в тяжелом весе UFC или против Александра Усика в боксе.

Никаких переговоров о бое с Усиком не было. Как и с Джоном Джонсом или Томом Аспиналлом. Как я уже говорил, логичен следующий шаг – остаться в своем весе и защищать пояс.

Но мой выбор был бы другим – после этого боя я бы уже не защищал пояс, а перешел в тяжелый вес в UFC или бокс. Я хотел подняться. Мой следующий бой должен быть супертитульным поединком», – сказал Перейра.

Ранее чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик рассказал о желании провести бой с эксчемпионом UFC в полутяжелом дивизионе Алексом Перейрой. Усик хочет подраться с Перейрой после поединка с Дюбуа.

sport.ua